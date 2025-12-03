Башкирия вышла в финал Российской национальной премии по креативным индустриям

«Мы вошли в финал престижной премии. Эта высокая оценка подтверждает правильность выбранного нами курса по активному развитию творческой сферы», – отметил Андрей Назаров.

Он подчеркнул, что по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова в республике сформирована эффективная система поддержки креативных проектов. Ключевым элементом этой системы стали регулярные «Часы креативных индустрий», которые помогают координировать работу на муниципальном уровне и определять приоритеты развития для каждой территории.

«Сегодня практически каждый район и город республики находит свои пути продвижения в креативных направлениях», – констатировал премьер-министр.

На конкурс Башкирия подала рекордное количество проектов – 32 заявки, каждая из которых отражает уникальные идеи и творческое разнообразие региона.

«Нам важно сохранить эту динамику и укрепить позиции Башкортостана как креативного центра России. Продолжаем создавать условия для развития талантов и инноваций», – резюмировал Андрей Назаров.

Фото: страница Андрея Назарова в ВК.