3 Декабря , 13:47

Башкирия вышла в финал Российской национальной премии по креативным индустриям

Республика признана одним из лучших креативных регионов России и стала финалистом престижной Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Об этом сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров на своей странице в соцсетях.

Башкирия вышла в финал Российской национальной премии по креативным индустриям
Башкирия вышла в финал Российской национальной премии по креативным индустриям

«Мы вошли в финал престижной премии. Эта высокая оценка подтверждает правильность выбранного нами курса по активному развитию творческой сферы», – отметил Андрей Назаров.

Он подчеркнул, что по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова в республике сформирована эффективная система поддержки креативных проектов. Ключевым элементом этой системы стали регулярные «Часы креативных индустрий», которые помогают координировать работу на муниципальном уровне и определять приоритеты развития для каждой территории.

«Сегодня практически каждый район и город республики находит свои пути продвижения в креативных направлениях», – констатировал премьер-министр.

На конкурс Башкирия подала рекордное количество проектов – 32 заявки, каждая из которых отражает уникальные идеи и творческое разнообразие региона.

«Нам важно сохранить эту динамику и укрепить позиции Башкортостана как креативного центра России. Продолжаем создавать условия для развития талантов и инноваций», – резюмировал Андрей Назаров.

Фото: страница Андрея Назарова в ВК.

Автор: Мария СНЫТКИНА
