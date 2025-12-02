-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
2 Декабря , 23:28

В Уфе будет «разбит» термальный парк

Инвестиционный проект строительства термального парка в Уфе получил статус приоритетного, сообщает пресс-служба правительства Республики Башкортостан.

В Уфе будет «разбит» термальный парк
В Уфе будет «разбит» термальный парк

ООО «Городские парильни Башкортостана» намерен вложить в создание комплекса два миллиарда рублей. Это будет целый термальный комплекс, несколько бассейнов с зонами отдыха и ресторан — они займут 10 тысяч квадратных метров. Парк могут одновременно посетить 700 гостей.

— В перспективе он может стать новой точкой притяжения для жителей и гостей столицы. Его создание позволит обеспечить еще более комфортные условия для отдыха без необходимости выезда за город, — отметил гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов. И добавил:

— Для строительства термокомплекса в Уфе команда Корпорации развития подобрала несколько вариантов площадок, проанализировала их на соответствие планируемому использованию и наличие обременений, проработан и вопрос получения земельного участка в аренду без торгов.

Напомним, включение в перечень приоритетных дает инвестору возможность реализовать инициативу с применением налоговых льгот и других мер господдержки.

Фото: пресс-служба правительства Республики Башкортостан.

В Уфе будет «разбит» термальный парк
В Уфе будет «разбит» термальный парк
В Уфе будет «разбит» термальный парк
Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru