В Уфе будет «разбит» термальный парк

ООО «Городские парильни Башкортостана» намерен вложить в создание комплекса два миллиарда рублей. Это будет целый термальный комплекс, несколько бассейнов с зонами отдыха и ресторан — они займут 10 тысяч квадратных метров. Парк могут одновременно посетить 700 гостей.

— В перспективе он может стать новой точкой притяжения для жителей и гостей столицы. Его создание позволит обеспечить еще более комфортные условия для отдыха без необходимости выезда за город, — отметил гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов. И добавил:

— Для строительства термокомплекса в Уфе команда Корпорации развития подобрала несколько вариантов площадок, проанализировала их на соответствие планируемому использованию и наличие обременений, проработан и вопрос получения земельного участка в аренду без торгов.

Напомним, включение в перечень приоритетных дает инвестору возможность реализовать инициативу с применением налоговых льгот и других мер господдержки.

Фото: пресс-служба правительства Республики Башкортостан.