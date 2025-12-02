Девять предпринимателей Башкирии закупят туристическое оборудование

В Башкирии в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» господдержку на покупку туристического оборудования получат девять предпринимателей. Решение об этом было принято на заседании комиссии по предоставлению грантов на реализацию инвестпроектов развития туристской инфраструктуры на территории республики.

Как отметила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина, такая поддержка играет ключевую роль в стимулировании развития туризма, так как позволяет привлечь дополнительные инвестиции и продолжить развитие туристической инфраструктуры.

В общей сложности на заседании рассмотрели 16 заявок, девять из них получили одобрение. На полученные средства предприниматели планируют открыть пункты проката, где туристы смогут арендовать лодки, катамараны, сапборды, вейкборды, велосипеды, палки для скандинавской ходьбы, лыжи, коньки, тюбинги и другие виды туроборудования. Это позволит расширить спектр услуг туристических баз, обеспечить разнообразие досуга и активный отдых для людей всех возрастных групп как в летний, так и зимний сезоны. Кроме того, данные проекты будут способствовать развитию сплавного, оздоровительного и семейного туризма. В рамках реализации проектов будет создано 27 новых рабочих мест.

Фото: сайт правительства РБ.