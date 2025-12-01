В Башкирии вступил в силу закон о повышении налога для мигрантов

«Данный показатель напрямую влияет на размер ежемесячных налоговых платежей иностранных граждан, которые работают в нашей республике на основании патента. С учетом нового коэффициента фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц для этой категории работников составит 8 500 рублей в месяц», – пояснил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

При расчете коэффициента учитывался уровень зарплат в отраслях, где труд мигрантов используется наиболее широко. В Башкирии в основном иностранные работники заняты в строительстве и сельском хозяйстве. Средняя зарплата в этих отраслях в январе – июле составила 68,4 тысячи и 52,9 тысячи рублей в месяц соответственно. Коэффициент учитывает прогнозируемый рост зарплат и рассчитан так, чтобы налоговая нагрузка на мигрантов была сопоставима с размером НДФЛ, который будут уплачивать в следующем году работники предприятий строительной отрасли и аграрного сектора.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.