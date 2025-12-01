Радий Хабиров поздравил сотрудников налоговой службы с праздником

Глава республики подчеркнул, что налоговая служба является опорой для решения экономических и социальных задач. Сегодня сотрудникам данной сферы приходится сложно, условия постоянно меняются и от них требуются не только знания и опыт, но и умение быстро осваивать все новое. Ведь за счет налоговых поступлений формируется 90 процентов доходов консолидированного бюджета республики, которые за минувшие пять лет выросли практически вдвое.

«Мы совместными усилиями совершенствуем республиканское налоговое законодательство. В условиях пандемии и санкционного давления были приняты важные законы. Участникам СВО и их семьям предоставляются различные меры поддержки. Невзирая на сложную экономическую ситуацию, мы продлили многие льготы, максимально упростили условия их предоставления. В результате наша республика лидирует по числу льготных категорий налогоплательщиков», – подчеркнул Радий Хабиров.

Кроме того, руководитель региона напомнил, что Башкирия в числе первых внедрила личный кабинет налогоплательщика. И сейчас республика находится в тройке лидеров по наполнению единой базы данных Федеральной информационной адресной системы.

Кроме того, Башкортостан один из первых присоединился к проекту по внедрению налога на профессиональный доход с самозанятых. А в следующем году в регионе будет введена автоматизированная упрощенная система налогообложения.

Также глава республики поблагодарил ветеранов, которые внесли свой неоценимый вклад в развитие региональной налоговой службы, и весь коллектив за качественную работу в сегодняшних непростых реалиях, и значимый вклад в развитие региона, в укрепление финансового суверенитета нашей страны.

Фото с сайта главы РБ.