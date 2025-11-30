-16 °С
В Башкирии установили льготы для почтовых организаций

Депутаты Госсобрания Башкирии внесли изменения в законы, которыми предоставлены льготы для почтовых организаций. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

«Новый закон направлен на сохранение и развитие в республике почтовой связи. На последующие три года организациям федеральной почтовой связи для поддержания их стабильной работы установлены льготы по транспортному налогу и налогу на имущество организаций» – рассказал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Так, на период с 2026 по 2028 год установлены льготы по транспортному налогу – в размере 50 % ставки налога в отношении транспортных средств, поставленных на учет на территории Башкирии. Также предусмотрены льготы по налогу на имущество организаций – в размере 50 % исчисленной суммы налога в отношении имущества, находящегося на территории сельских населенных пунктов РБ.

«В Башкирии – крупнейшая в России почтовая сеть: 1 240 отделений, более 5,7 тысячи сотрудников. И поскольку 80 % отделений находятся в сельской местности, наша поддержка поможет сохранить главные активы – транспорт и помещения – и будет способствовать стабильной работе почты по всей республике», – подчеркнул Константин Толкачев.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
