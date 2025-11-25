-16 °С
Башкирский мёд взял семь наград на Всероссийском конкурсе

Всероссийский конкурс «Золотой мед России 2025» провели в Краснодаре, сообщает пресс-служба минсельхоза РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Пчеловоды Башкирии завоевали на конкурсе семь медалей — два золота, три серебряные и две бронзовые медали.

Более половины медалей взял пчеловод Артем Черников. Он получил четыре награды — золотую и серебряную медали за светлый полифлорный мед, серебряную и бронзовую медали за липовый мед.

Также золотой медалью за липовый мед и серебряной медалью за полифлорный светлый мед награжден Джалиль Хакимов.

Бронзовой медалью отметили Марата Идрисова за гречишный мед.

На конкурс принимался свежий мед, произведенный в этом сезоне, со всех регионов России. Один пчеловод мог подать до трех образцов продукции в каждой номинации. Эксперты оценили 432 образца в девяти номинациях, учитывали натуральность и состав продукта, его органолептические свойства, соответствие стандартам качества и ГОСТу.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
