В Башкирии в систему управления внедрили искусственный интеллект

Как отметил министр цифрового развития госуправления республики Геннадий Разумикин, в Башкирии реализованы проекты ИИ в сфере здравоохранения, государственного управления, безопасности, транспорта и экологии. Учреждения здравоохранения активно используют системы МосМедИИ, и Webiomed, в сфере безопасности и транспорта применяются технологии нейросетей для распознавания и поиска лиц, контроль общественного порядка. Для этого в Уфе установлены более 1000 камер. В сфере природопользования в республике внедрена система «Лесохранитель» для мониторинга очагов возгорания и незаконных вырубок.

В планах апробация решения практических задач госуправления на базе открытой в октябре 2025 года в Межвузовском студенческом кампусе лаборатории искусственного интеллекта. Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров отметил необходимость в кратчайшие сроки сформировать региональную «дорожную карту» внедрения и расширения применения технологий ИИ в республике.

Фото: пресс-служба правительства РБ.