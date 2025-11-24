Инфляция в Башкирии снизилась. Но осталась выше российской

На этом хорошие новости кончаются. Далее регулятор сообщает, что за тот же месяц цены в республике выросли на 0,8 процента к сентябрю. Да и в целом по стране годовая инфляция в октябре снизилась до 7,7 процента против наших 8,1.

Больше всего в октябре подорожало продовольствие, в частности фрукты и овощи — помидоры и огурцы открытого грунта на прилавках сменились более дорогими тепличными, а отечественные фрукты — импортными. Вместе с тем с учетом высоких запасов прошлых лет подешевел сахар.

В непродовольственной группе подорожали парфюмерия и косметика, моющие и чистящие средства. Их производители перекладывали в цены рост расходов на сырье, материалы, транспортировку, оплату труда. В то же время подешевели некоторые товары длительного пользования: бытовая и компьютерная техника, смартфоны, электротовары. Спрос на них остается низким из-за высоких ставок по кредитам.

И вряд ли ставки будут снижаться — Банк России продолжит длительное время поддерживать высокие процентные ставки в экономике. А как это коррелируется с его же утверждением, что «под влиянием этого в 2026 году инфляция снизится до 4–5 процентов» даже не все эксперты могут объяснить.