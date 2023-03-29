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Экономика
29 Марта , 18:35

Лира Игтисамова: Бюджет республики сохраняет социальную ориентированность

Заместитель премьер-министра правительства - министр финансов Башкирии Лира Игтисамова по итогам отчета о деятельности правительства республики за 2022 год отметила социальную ориентированность регионального бюджета.

Лира Игтисамова: Бюджет республики сохраняет социальную ориентированность
Лира Игтисамова: Бюджет республики сохраняет социальную ориентированность

«Традиционно консолидированный бюджет республики сохраняет социальную ориентированность. Очень большие средства направляются на укрепление материально-технической базы нашей системы образования. Строятся новые школы и детские сады. Огромные вливания осуществляются с учетом федеральных ресурсов в капитальный ремонт сельских школ», - прокомментировала итоги работы правительства республики за прошлый год Лира Игтисамова.

Республика приступает к реализации большого проекта по строительству межвузовского кампуса. Заместитель премьер-министра отметила, что на него будут направлены внушительные  ресурсы - порядка 26 млрд рублей в рамках концессионного соглашения.

«В прошлом году и в этом будет оказана существенная финансовая поддержка для того, чтобы модернизировать наши средние профессиональные учреждения - это и ремонт общежитий, и учебных классов колледжей, - сделала акцент на сфере образования Лира Игтисамова. – Предусмотрены гранты учителям. Если мы говорим об образовании, полностью финансово обеспечены необходимость повышения оплаты труда работников и обеспечение горячим бесплатным питанием наших детей. Более того, горячим  бесплатным питанием у нас охвачены дети участников специальной военной операции».

Говоря о региональном бюджете, заместитель премьер-министра подчеркнула, что за 2022 год по доходам он вырос на 40 млрд рублей и составил по данной статье почти 330 млрд рублей. Расходная часть - 343 млрд рублей.

«То есть мы смогли по сравнению с 2021 годом существенно нарастить доходную часть, причем не только с привлечением федерального финансирования, но и за счет кропотливой работы по увеличению собственных доходных источников, - выразила мнение Лира Игтисамова. - Поэтому удалось принять новые расходные обязательства и в полной мере обеспечить первоочередные наши расходы - это заработная плата, оказание мер социальной поддержки нашим гражданам, и мы смогли полностью и спокойно принять все расходы, связанные с поддержкой семей и самих участников специальной военной операции, сформировать добровольческие батальоны, оснастить их, оказать помощь новым территориям».

Фото с сайта главы РБ. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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