Глава Башкирии рассказал о главной задаче правительства в прошлом году

«Первая наша задача была - удержать экономику. Это основа развития республики, выполнения социальных обязательств», - подчеркнул глава Башкирии.

По итогам года индекс промышленного производства составил 102,7%, что выше среднего по стране. В рейтинге эффективности реализации промышленной политики два года подряд федеральный центр признает нашу республику лучшей среди регионов. Как пилотный регион Башкирия успешно реализует кластерную модель Минпромторга России и вышла в лидеры по числу кластеров. Особая экономическая зона «Алга» второй раз подряд признана самой динамично развивающейся в стране.

Аграрии республики собрали 5 млн тонн зерновых, поставив рекорд по урожаю. Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 28,1%.

За 2022 года удалось ввести 3 миллиона кв. метров жилья, что стало историческим максимумом в республике. По этому показателю она вошла в первую десятку регионов, заняв 7-е место по стране.

Шла серьезная работа по развитию внешнеэкономического сектора. Укреплялось сотрудничество с традиционными и новыми партнерами. Особенно с Беларусью, Турцией, Казахстаном, Ираном, Узбекистаном. Вырос внешнеторговый оборот: с Турцией - на 37,6%, Узбекистаном - на 32,6%, Казахстаном - на 10,1%, Беларусью - на 12,3%.

Фото с трансляции выступления в Госсобрании РБ.