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Экономика
Сегодня, 10:47

Глава Башкирии рассказал о главной задаче правительства в прошлом году

Развитие экономики на фоне санкционного пресса со стороны недружественных стран стало главной задачей для правительства Башкирии в прошлом году. Об этом сегодня, 29 марта, заявил глава республики Радий Хабиров, выступая с отчетом о деятельности правительства РБ перед депутатами Курултая.

Глава Башкирии рассказал о главной задаче правительства в прошлом году
Глава Башкирии рассказал о главной задаче правительства в прошлом году

«Первая наша задача была - удержать экономику. Это основа развития республики, выполнения социальных обязательств», - подчеркнул глава Башкирии.  

По итогам года индекс промышленного производства составил 102,7%, что выше среднего по стране. В рейтинге эффективности реализации промышленной политики два года подряд федеральный центр признает нашу республику лучшей среди регионов. Как пилотный регион Башкирия успешно реализует кластерную модель Минпромторга России и вышла в лидеры по числу кластеров. Особая экономическая зона «Алга» второй раз подряд признана самой динамично развивающейся в стране.

Аграрии республики собрали 5 млн тонн зерновых, поставив рекорд по урожаю. Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 28,1%.

За 2022  года удалось ввести 3 миллиона кв. метров жилья, что стало историческим максимумом в республике. По этому показателю она вошла в первую десятку регионов, заняв 7-е место по стране.

Шла серьезная работа по развитию внешнеэкономического сектора. Укреплялось сотрудничество с традиционными и новыми партнерами. Особенно с Беларусью, Турцией, Казахстаном, Ираном, Узбекистаном. Вырос внешнеторговый оборот: с Турцией - на 37,6%,  Узбекистаном - на 32,6%, Казахстаном - на 10,1%, Беларусью - на 12,3%.

Фото с трансляции выступления в Госсобрании РБ. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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