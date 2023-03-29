Депутаты положительно оценили работу правительства Башкирии

Рузалия Хисматуллина оценила основные показатели, по которым можно судить о деятельности правительства: по сравнению с прошлым годом они имеют положительные тенденции.

«Индекс промышленного производства, который вырос на 102,7% - один из лучших в Российской Федерации и превышает средний показатель по стране в 99,4%, - отметила депутат. – И это не единственный высокий результат: более 500 млрд рублей инвестиций вложено в экономику республики, а это - и рост рабочих мест, и повышение заработной платы, и дополнительные доходы в бюджет».

В 2022 году по сравнению с 2021-м доходы республики выросли на 40 млрд рублей, в том числе и привлекаемые средства из федерального бюджета, налоговые и неналоговые доходы, обратила внимание Рузалия Сафиулловна. Высокие результаты продемонстрировал аграрный сектор республики. Впервые за всю историю региона был собран урожай в 5 миллионов тонн зерновых.

«Башкирия делает большие успехи в укреплении и наращивании не только межрегиональных, но и внешнеэкономических связей. Сферы туризма и предпринимательства, которые курирует наш Госкомитет, также имеют показатели на довольно высоком уровне среди субъектов РФ. Нельзя не отметить, что бюджет республики ориентирован на удовлетворение всех социальных нужд населения, таких отраслей, как образование, здравоохранение и культура. Все это в целом создает благоприятные условия для жизни в нашем регионе, - резюмировала Рузалия Хисматуллина. – В итоге взвешенные управленческие решения команды Радия Хабирова уверенно удержали экономику республики, не просто выдержавшую удар санкций, а продолжающую динамично развиваться».

Напомним, сегодня депутаты Курултая заслушали отчет о деятельности правительства республики за 2022 год.

Фото с сайта главы РБ.