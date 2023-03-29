Радий Хабиров: Успехи в экономике обеспечивают стабильное развитие социальной сферы

- Это ожидаемая продолжительность жизни, - сказал он. - Ничто так ярко не отражает самочувствие людей, общественное настроение, уровень жизни как этот показатель. Ожидаемая продолжительность жизни выросла у нас до 73 лет. За последние три года мы с 50-го места в стране поднялись на 23-е. А в ПФО – с 11-го на третье. Республика впервые сумела сделать рывок сразу на 3,5 года! Это важный результат нашей совместной работы.

Рост продолжительности жизни Радий Хабиров объяснил с успешной борьбой со смертностью в ДТП и пожарах, от отравлений суррогатным алкоголем и сердечно-сосудистых заболеваний. «Эта работа даёт важный результат» - сказал он.

«При этом сегодня я ясно понимаю, что люди ждут от нас бо́льшего, - продолжил Радий Хабиров. - Нужна дальнейшая комплексная работа по всем направлениям, которые определяют повышение качества жизни в республике».

В качестве примера глава республики привел здравоохранение. По его словам, сегодня идёт проектирование и строительство 16 объектов, в том числе нового хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра, Республиканского центра детской онкологии и гематологии, 10 поликлиник и других объектов.

«Второе – это комфортная среда, - продолжил Радий Хабиров. - Башкортостан преображается. Многие площади, парки, центральные улицы становятся настоящими центрами притяжения. Только в прошлом году мы благоустроили 138 общественных территорий, реализовали восемь проектов-победителей федерального конкурса на создание комфортной городской среды».