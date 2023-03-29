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Сегодня, 12:11

Башкирия вошла в топ рейтинга инвестклимата

Республика привлекла более 500 миллиардов рублей инвестиций.

Башкирия вошла в топ рейтинга инвестклимата
Башкирия вошла в топ рейтинга инвестклимата

Глава РБ Радий Хабиров, выступая перед народными избранниками в Госсобрании – Курултае, сообщил о том, что регион входит в первую пятерку субъектов страны по привлечению инвестиций. По результатам прошлого года было привлечено 500 миллиардов рублей, рост составил 5,9%. Всего же за последние четыре года инвестиции выросли на 40%, что стало одним из самых высоких показателей в стране.

По словам руководителя региона, данная инвестполитика благоприятно сказалась на промышленности и создании новых производств.

Фото: Госсобрание – Курултай РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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