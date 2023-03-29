Башкирия привлекла почти сто миллиардов из федерального бюджета

98 миллиардов рублей из федерального бюджета удалось привлечь властям республики в прошедшем году. Цифру озвучил перед депутатами Государственного собрания – Курултая Андрей Назаров. Он пояснил, что правильные решения и поиск дополнительных финансовых источников помогли не допустить негатива в социальном плане.

Между тем, регион направил в федеральный бюджет 586 миллиардов рублей, в то время как доходы консолидированного бюджета достигли около 330 миллиардов.

Важным фактором премьер-министр назвал выстраивание работы по увеличению собственных доходных ресурсов и привлечение средств центра.

Фото предоставлено пресс-службой Госсобрания – Курултая РБ.