Башкирия увеличила поставки на внутренний рынок кормовых добавок

С начала года маслоэкстракционные предприятия отгрузили на внутренний рынок 346 железнодорожных вагонов с гранулированным подсолнечным шротом. Общая масса груза составила 23 тыс. 737,4 тонны, что на 4 тыс. 573,7 тонны больше прошлогоднего.

Отобранные специалистами отдела ветеринарного надзора на Госгранице РФ и транспорте образцы продукции растительного происхождения прошли экспертизы в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». На грузы выданы также и экспортные ветеринарные сертификаты. Так что, возможно, в дальнейшем шрот окажется и за границей.