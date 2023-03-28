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Экономика
Вчера, 17:33

Башкирия увеличила поставки на внутренний рынок кормовых добавок

Маслоэкстракционные предприятия Башкирии увеличили объемы отгрузок ценных кормовых добавок на внутренний рынок, сообщает управление Россельхознадзора по РБ.

Башкирия увеличила поставки на внутренний рынок кормовых добавок
Башкирия увеличила поставки на внутренний рынок кормовых добавок

С начала года маслоэкстракционные предприятия отгрузили на внутренний рынок 346 железнодорожных вагонов с гранулированным подсолнечным шротом. Общая масса груза составила 23 тыс. 737,4 тонны, что на 4 тыс. 573,7 тонны больше прошлогоднего.

Отобранные специалистами отдела ветеринарного надзора на Госгранице РФ и транспорте образцы продукции растительного происхождения прошли экспертизы в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». На грузы выданы также и экспортные ветеринарные сертификаты. Так что, возможно, в дальнейшем шрот окажется и за границей.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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