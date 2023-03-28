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Сегодня, 11:02

Андрей Назаров рассказал о новациях в поддержке экономики и социальной сферы

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на заседании кабмина региона рассказал о федеральных новациях, поручив ведомствам принять активное участие в их реализации.

Андрей Назаров рассказал о новациях в поддержке экономики и социальной сферы
Андрей Назаров рассказал о новациях в поддержке экономики и социальной сферы

Пресс-служба правительства республики сообщает, что премьер информировал участников заседания о последних решениях федеральной власти, связанных с поддержкой экономики и социальной сферы, и дал ряд поручений региональным органам исполнительной власти.

Андрей Назаров в частности отметил, что в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности количество участников с каждым годом растет. «Ежегодно в нем принимают участие свыше четырех тысяч педагогов со всей страны, - сказал он. - Победитель получает премию в размере 200 тыс. рублей. Прошу министерство образования и науки обеспечить участие в конкурсе всех желающих и подходящих под необходимые критерии преподавателей республики».

Также премьер информировал, что подписано постановление, расширяющее перечень объектов, для размещения которых не нужно оформлять права на земельные участки. К примеру, в него включены веранды для обустройства уличных кафе, а также площадки для размещения строительной техники и материалов при ремонте зданий.

- Это существенная поддержка для сферы общественного питания, - считает Андрей Назаров. - Теперь владельцы таких заведений смогут оборудовать площадку, примыкающую к своему кафе или ресторану, без дополнительных процедур. Однако обязательным условием является нахождение используемой для этих целей земли в государственной или муниципальной собственности. Прошу министерство торговли и услуг обеспечить информирование профильных организаций республики о новой мере федеральной поддержки.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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