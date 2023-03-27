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Экономика
Вчера, 15:59

Земля должна быть в обороте – Радий Хабиров попросил либерализовать инвестиционное законодательство

Предложения по существенной либерализации инвестиционного законодательства республики попросил подготовить глава региона сегодня на оперативном совещании в правительстве. Особенно он просил обратить внимание на финансовые меры поддержки инвесторов в Башкирии и выделении земли.

Раиф БАДЫКОВ Земля должна быть в обороте – Радий Хабиров попросил либерализовать инвестиционное законодательство
Земля должна быть в обороте – Радий Хабиров попросил либерализовать инвестиционное законодательствоФото:Раиф БАДЫКОВ

Нельзя «сидеть на этой земле, как куркули» и бояться, что кто-то обманет в случае либерализации, отметил Радий Хабиров.

«Мы должны создать быстрые условия (для инвесторов – авт.), без отягощающих требований. Не то сейчас время. Если в это время человек пытается что-то делать, землю ему надо давать быстро и максимально, – потребовал глава. – Возможно, появятся мошенники, но в таких случаях, когда земля не используется, нужно так же быстро забрать ее обратно. Земля должна быть в обороте. То, что у нас происходит сейчас, не соответствует текущей ситуации».

Предложения по существенному снятию ограничений в инвестиционном законодательстве Радий Хабиров просил внести в срок до 10-11 апреля.  

Фото: Раиф БАДЫКОВ.

 

Автор:Гузель РЕАНОВА
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