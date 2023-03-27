Земля должна быть в обороте – Радий Хабиров попросил либерализовать инвестиционное законодательство

Нельзя «сидеть на этой земле, как куркули» и бояться, что кто-то обманет в случае либерализации, отметил Радий Хабиров.

«Мы должны создать быстрые условия (для инвесторов – авт.), без отягощающих требований. Не то сейчас время. Если в это время человек пытается что-то делать, землю ему надо давать быстро и максимально, – потребовал глава. – Возможно, появятся мошенники, но в таких случаях, когда земля не используется, нужно так же быстро забрать ее обратно. Земля должна быть в обороте. То, что у нас происходит сейчас, не соответствует текущей ситуации».

Предложения по существенному снятию ограничений в инвестиционном законодательстве Радий Хабиров просил внести в срок до 10-11 апреля.

Фото: Раиф БАДЫКОВ.