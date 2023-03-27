В Башкирии создали лабораторию для лёгкой промышленности

«Работы по созданию испытательной лаборатории легкой промышленности были проведены нами за счет собственных средств в общем объеме на сумму 80 млн рублей, - пояснил Сергей Севницкий. - Создана современная лаборатория, готовая проводить испытания не только в рамках существующих требований к качеству продукции, но и к современным методикам испытаний в будущем».

Он напомнил, что решение о создании такой лаборатории было принято в апреле 2021 года на Российском промышленном форуме в Уфе. Оно было продиктовано тем, что местные производители вынуждены отправлять образцы своей продукции для сертификации за пределы Башкирии, что сказывается на росте издержек для них и ставит их в неблагоприятные конкурентные условия.

«Наличие в республике лаборатории с полным циклом испытаний поможет предприятиям существенно сократить эти издержки, а также решать проблемы с качеством ввозимой продукции легкой промышленности, выявлять контрафакт»,- отметил Сергей Севницкий.

По его словам, вскоре будет проведена аккредитация лаборатории, а уже в апреле ЦСМ готов провести фокус-сессию для всех производителей продукции легкой промышленности республики.

Глава республики Радий Хабиров высоко оценил создание в регионе подобной лаборатории. Он поручил на форуме ЛегПром, который пройдет в Уфе в октябре, ознакомить всех его участников с возможностями, открывающимися с началом работы испытательной лаборатории.

В Башкирии реализуется комплексный план приоритетных мероприятий по развитию легкой промышленности на период до 2024 года. Меры включают привлечение более 1 млрд рублей на модернизацию производств, удвоение объема производства нашего легпрома, создание более 600 новых рабочих мест. В регионе существует порядка 300 организаций, работающих в сфере легкой промышленности, которые, в соответствии с действующими техническими регламентами должны проходить обязательное подтверждение соответствия выпускаемой продукции.