Компании из Башкирии заключили в Монголии контракты более чем на 100 миллионов

Бизнес миссия была организована в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Ее итогом стало подписание контрактов на поставку товаров народного потребления из пластмассы и смазочных материалов на сумму более 100 млн рублей, – сообщает пресс-служба правительства РБ.

«В рамках визита деловой делегации Башкортостана компании нашей республики заключили экспортные контракты на общую сумму более 100 млн рублей, – отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. – В течение ближайших месяцев мы ожидаем заключения новых контрактов по результатам этой поездки».

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.