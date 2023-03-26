В Абзелиловском районе Башкирии появится роботизированная ферма

Роботизированную ферму строят в Покровском отделении. Строители сейчас возвели каркас будущего сооружения из сэндвич-панелей. Ферма рассчитана на 240 голов с учетом четырех роботов, монтаж которых планируется на август. Для этой фермы хозяйство закупит порядка 150 нетелей. Кстати, одна такая ферма в хозяйстве уже есть.

Численность дойного поголовья в «СП Красная Башкирия» в 2022 году составила 834 головы, в планах на этот год довести его до 1200 голов. Валовый надой сейчас составляет 80326 ц, по сравнению с предыдущим годом он увеличился на 8301 ц. Годовой надой на фуражную корову возрос на 807 кг и достиг отметки 9449 кг на одну корову.

Фото: пресс-служба Минсельхоза РБ.