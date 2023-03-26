Предпринимателей Башкирии ждут в Харбине

Как сообщил представитель Башкирии в Торгпредстве РФ в КНР Флюр Асадуллин, во время визита состоялись встречи с представителями Минсельхоза РБ и предпринимателями, обсуждалась возможность покупки сельскохозяйственной продукции республиканских производителей для экспорта в КНР, продажи и лизинг китайской с/х техники и оборудования.

Также начался процесс формирования республиканской бизнес-делегации в Китай на 32-ю Харбинскую международную торгово-экономическую ярмарку. Она пройдет 15-19 июня 2023 г. в Харбине. Ярмарка считается ведущей в области торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Торгпредство готово оказать участникам делегации информационную, визовую и организационную поддержку. Заявки принимаются до 15 апреля 2023 года.