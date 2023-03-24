В Уфе появится «Свобода»

База отдыха будет называться «Свобода». Генеральный директор компании «Фортуна плюс» Захар Бурдин доложил, что при поддержке Корпорации развития Башкортостана разработали концепцию многофункционального рекреационного пространства с площадкой для глэмпинга, купольным рестораном на 300 мест, амфитеатром для проведения культурно-массовых мероприятий, детскими игровыми зонами и пирсом для организации водных видов отдыха.

Стоимость проекта – 180 млн рублей. В текущем году на площадке планируют провести необходимые изыскания и подготовить документацию, а в следующем – начать монтажные работы. После открытия базы на ней будут работать 25 человек.

Проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот.

Также на «инвестчасе» рассказали еще о двух проектах в сфере услуг. Министр торговли и услуг республики Алексей Гусев поведал о строительстве многофункциональных придорожных комплексов на трассе М-5 «Урал» в Туймазинском районе, а также на автодороге Р-240 «Уфа–Оренбург» в Уфимском районе. Суммарный объём инвестиций по двум объектам – 135 млн рублей.

Инвестиционный комитет одобрил представленные инициативы.