В Башкирии инвесторам предложили площадку под развитие пищевого производства

Общая площадь земельного участка, на котором раньше располагался комбикормовый завод, составляет 1,73 га.

- Площадка может стать довольно перспективным вариантом для потенциальных инвесторов, - отметил генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов. - В частности, за счёт соседства с предприятием «Учалинский элеватор» на площадке возможно наладить производство в сфере пищевой промышленности. Производственный процесс инвестор может организовать в зданиях, расположенных на территории площадки. Их общая площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Площадка находится в непосредственной близости к железнодорожной станции «Учалы» и региональной дороге «Белорецк – Учалы – Миасс», соединяющей Башкортостан и Челябинскую область. Эти факторы могут значительно упростить решение вопросов в плане логистики.

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