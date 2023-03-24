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Вчера, 21:52

Радий Хабиров посетил предприятие по переработке рапса

 Глава региона во время рабочей поездки по Аскинскому району ознакомился с деятельностью компании «Олеокемикс».

Радий Хабиров посетил предприятие по переработке рапса
Радий Хабиров посетил предприятие по переработке рапса

С июня 2022 года предприятие начало переработку рапса и производство растительного масла. Порядка 80 процентов сырья – республиканского производства. Рапс поставляют 47 хозяйств из 21 района республики. Объём его переработки – до 500 тонн в месяц.

Напомним, в марте 2019 года проект по строительству этого завода одобрили  на «Инвестчасе» у главы РБ. Общий объём вложений – 1,4 млрд рублей.

Во время осмотра генеральный директор компании «Олеокемикс» Руслан Саматов сообщил, что в 2021 году на площадке завершили первую очередь инвестпроекта стоимостью 440 млн рублей. Подвели всю инфраструктуру и установили часть технологического оборудования. Руслан Саматов рассказал, что для строительства второй очереди проекта – складских помещений и зерноочистительного комплекса – необходимо дополнительное финансирование.

Глава региона на своей странице в социальных сетях отметил, что давно хотел побывать на этом предприятии. Ведь рапсовое масло востребовано, у него большой экспортный потенциал. Радий Хабиров пригласил руководителя предприятия на новый «Инвестчас», чтобы обсудить вторую очередь реализации проекта и меры господдержки.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Марат АМИНЕВ
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