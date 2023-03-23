В Уфе открылась испытательная лаборатория Росстандарта для продукции легпрома. Единственная в ПФО

Оснащение лаборатории современным оборудованием обошлось в 80 млн рублей. Наличие в регионе собственной испытательной базы избавит предприятия легкой промышленности от необходимости проверять свою продукцию в Москве и Екатеринбурге, как это делалось до сих пор, позволит сократить затраты на испытания и повысить качество поступающих на рынок изделий. Тем более, что легкая промышленность в республике активно развивается. Прежде всего речь идет о пошиве спецодежды и школьной формы, к эксплуатационным характеристикам которых предъявляются серьезные требования.

— Руководители предприятий неоднократно поднимали вопрос испытаний и сертификации производимых товаров, и мы с Антоном Павловичем Шалаевым обсудили этот вопрос, — сказал Радий Хабиров. — Он дал поручение нашему ЦСМ, который и подготовил такую испытательную площадку. Вообще, наш региональный центр уникален. Если здесь за что-то берутся, то делают это на «отлично», стараются быть лучшими в России.

Антон Шалаев также высоко оценил работу ЦСМ республики.

— Наряду с возможностями по сертификации появление новой испытательной площадки позволяет предприятиям быстро провести испытания и при необходимости скорректировать технологию производства. Точность измерений, метрологическое обеспечение эталонной базы и, конечно, деятельный коллектив — все это в республике есть, — отметил он.

Чтобы продемонстрировать возможности высокоточных измерительных приборов, сотрудники центра взвесили… подпись главы региона. Он расписался на листе бумаги, который поместили в измерительный прибор и получили результат — 0,00042 грамма.

— Ваша подпись, Радий Фаритович, самая весомая в Башкортостане, — дали заключение специалисты ЦСМ.

Как напомнили в пресс-службе главы РБ, необходимость создания в республике на базе ЦСМ аккредитованной испытательной лаборатории в сфере легпрома Радий Хабиров и Антон Шалаев обсудили в апреле 2021 года в рамках Российского промышленного форума, а в 2022 году на площадке Петербургского международного экономического форума договорились о ее пуске.

Фото: пресс-служба главы РБ.