В Башкирии создадут испытательный центр по станкостроению

Радий Хабиров сообщил, что в республике создается станкостроительный кластер и для его эффективной работы необходим технический комитет по стандартизации. «В условиях санкций мы нарастили производство своих станков и оборудования. Но развивать станкостроение без стандартизации и метрологии невозможно» - считает глава республики.

Антон Шалаев рассказал, что в стране в рамках специальной программы будет создано пять специализированных испытательных центров по станкостроению. И один из них планируется разместить в Башкирии. «Здесь много успешных производителей станкоинструментальной промышленности. И стоит задача уже не импортозамещения, а импортоопережения», – подчеркнул руководитель ведомства.

– Спасибо, что выбираете Башкирию в качестве партнера по этому направлению. У нас наработана хорошая научно-производственная база, а правительство республики окажет необходимую поддержку для запуска нового испытательного центра, - отметил глава РБ.