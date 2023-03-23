Башкирия увеличила экспорт семян масличного льна

Рост произошел за счет повышения спроса на семена льна со стороны зарубежных партнеров. Башкирские аграрии были готовы к такому развитию событий, увеличив производство льна в 2022 году почти в 2,5 раза, до 68,3 тысяч тонн.

Об этом состоялся предметный разговор в ходе панельной дискуссии «Производство продуктов питания. Вектор развития и новые рынки сбыта», которая состоялась на площадке Агропромышленного форума – 2023 в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что порядка 50 стран стали покупателями продовольственных товаров из Башкирии. В прошлом году аграрии республики продали в зарубежные страны более 400 тысяч тонн различной продукции на сумму более 290 млн долларов. За три года данный показатель вырос в 2,5 раза. Аграрии не останавливаются на достигнутом, они постоянно ищут новые рынки сбыта.

В ходе работы панельной дискуссии состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства РБ и Всероссийской общественной организацией «Российский союз пекарей».

Напомним, национальный проект «Международная кооперация и экспорт» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Ставится цель обеспечить к 2030 году реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.