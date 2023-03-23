+1 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 13:01

Башкирия увеличила экспорт семян масличного льна

В прошлом году поставки масличных культур в другие страны увеличились в 6,8 раз по сравнению с 2021 годом, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Башкирия увеличила экспорт семян масличного льна
Башкирия увеличила экспорт семян масличного льна

Рост произошел за счет повышения спроса на семена льна со стороны зарубежных партнеров. Башкирские аграрии были готовы к такому развитию событий, увеличив производство льна в 2022 году почти в 2,5 раза, до 68,3 тысяч тонн.

Об этом состоялся предметный разговор в ходе панельной дискуссии «Производство продуктов питания. Вектор развития и новые рынки сбыта», которая состоялась на площадке Агропромышленного форума – 2023 в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что порядка 50 стран стали покупателями продовольственных товаров из Башкирии. В прошлом году аграрии республики продали в зарубежные страны более 400 тысяч тонн различной продукции на сумму более 290 млн долларов. За три года данный показатель вырос в 2,5 раза. Аграрии не останавливаются на достигнутом, они постоянно ищут новые рынки сбыта.

В ходе работы панельной дискуссии состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства РБ и Всероссийской общественной организацией «Российский союз пекарей».  

Напомним, национальный проект «Международная кооперация и экспорт» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Ставится цель обеспечить к 2030 году реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

Автор:Марат АМИНЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика