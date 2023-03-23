Башкирия и Гродненская область будут взаимно привлекать инвестиции

«Мы планомерно укрепляем партнерские отношения с нашими белорусскими коллегами, – сообщил гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов. – На сегодняшний день перед нами стоит задача развивать внешнеэкономические связи между бизнес-сообществом Башкортостана и Гродненской области. Так, подписанное соглашение станет шагом к продвижению инициатив в инвестиционных кругах и росту взаимных инвестиций в регионы.

Как отметиль представитель белорусской стороны Руслан Кизелевич, наиболее перспективными могут стать совместные проекты в области деревообработки, химического производства и машиностроения.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.