В команде Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Башкирии появился эксперт по налогам

Договор с новым членом команды подписала уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Абрамова, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Новый эксперт Энже Быкова имеет большой опыт работы в сфере налоговых правоотношений, много лет являлась государственным налоговым инспектором, а также занималась аудитом, бухучетом, проведением судебно-бухгалтерских и судебно-экономических экспертиз. Эксперт будет привлекаться для рассмотрения сложных обращений предпринимателей.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.