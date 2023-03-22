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Экономика
Сегодня, 17:44

В команде Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Башкирии появился эксперт по налогам

Эксперт, специализирующийся на решении сложных вопросов в сфере налогового права, бухгалтерского учета и аудита, будет безвозмездно оказывать юридическую помощь.

В команде Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Башкирии появился эксперт по налогам
В команде Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Башкирии появился эксперт по налогам

Договор с новым членом команды подписала уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Абрамова, сообщает пресс-служба правительства РБ.

 Новый эксперт Энже Быкова имеет большой опыт работы в сфере налоговых правоотношений, много лет являлась государственным налоговым инспектором, а также занималась аудитом, бухучетом, проведением судебно-бухгалтерских и судебно-экономических экспертиз. Эксперт будет привлекаться для рассмотрения сложных обращений предпринимателей.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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