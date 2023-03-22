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Сегодня, 13:48

В Башкирии привлекут финансы на реализацию «зеленых инициатив»

На федеральном уровне принято решение о расширении перечня так называемых «зелёных инициатив», на реализацию которых можно привлечь льготное финансирование, информировал на заседании правительства премьер Андрей Назаров.

В Башкирии привлекут финансы на реализацию «зеленых инициатив»
В Башкирии привлекут финансы на реализацию «зеленых инициатив»

«Речь идет об инвестиционных проектах, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду, - приводит его слова пресс-служба правительства республики. - В перечень включены инициативы, связанные с возведением энергоэффективного жилья, расчисткой и восстановлением водных объектов, модернизацией и ремонтом инфраструктуры для транспортировки водорода, производством или утилизацией аккумуляторных батарей и другие».

Он поручил министерству природопользования и экологии рассмотреть возможность реализации этой меры поддержки для соответствующих предприятий республики.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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