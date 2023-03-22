В Башкирии привлекут финансы на реализацию «зеленых инициатив»

«Речь идет об инвестиционных проектах, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду, - приводит его слова пресс-служба правительства республики. - В перечень включены инициативы, связанные с возведением энергоэффективного жилья, расчисткой и восстановлением водных объектов, модернизацией и ремонтом инфраструктуры для транспортировки водорода, производством или утилизацией аккумуляторных батарей и другие».

Он поручил министерству природопользования и экологии рассмотреть возможность реализации этой меры поддержки для соответствующих предприятий республики.