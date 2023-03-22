В Башкирии на поддержку местных бюджетов выделят порядка 100 миллиардов рублей

Премьер-министр Андрей Назаров подчеркнул, что в сегодняшних условиях необходимы действенные меры по наращиванию собственного доходного потенциала при эффективном использовании имеющихся ресурсов.

– Основная задача правительства и органов местного самоуправления – обеспечить безусловное финансирование первоочередных и социально-значимых расходов, - отметил он. - Общий объем финансовой помощи, передаваемой из бюджета республики местным бюджетам, составил в прошлом году 102 млрд рублей. Из них нецелевая финансовая помощь составила 12 млрд рублей, в том числе в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности – 7,5 млрд рублей. На 2023 год межбюджетные трансферты из бюджета республики местным бюджетам предусмотрены в общей сумме 100,5 млрд рублей, из них на выравнивание – 7,8 млрд рублей.