+2 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 14:14

В Башкирии херсонцы подали заявки на получение жилищного сертификата

Предоставление выплат на приобретение жилых помещений жителям Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания, предусмотрено постановлением правительства страны, сообщает пресс-служба кабмина региона.

В Башкирии херсонцы подали заявки на получение жилищного сертификата
В Башкирии херсонцы подали заявки на получение жилищного сертификата

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на своей странице в социальных сетях информировал, что «принято 92 заявления, из них более половины – на предоставление жилищного сертификата». Он отметил, что 31 государственный жилищный сертификат на общую сумму 104 млн рублей уже выпущен.

«Дополнительно принято 31 положительное решение для выделения гражданам единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей, пишет Андрей Назаров. - Финансирует программу федеральный Фонд развития территорий. Средства дойдут до адресатов ориентировочно к концу марта 2023 года. Наша задача – обеспечить своевременную реализацию мероприятий Региональной программы по оказанию мер государственной поддержки жителям Херсона и части Херсонской области. Это позволит вынужденным переселенцам скорее обрести подходящее жилье и сделает их жизнь комфортнее».

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин на заседании правительства заметил, что в Управление по реализации жилищных программ поступило от херсонцев 49 заявлений для предоставления государственного жилищного сертификата и 43 заявления на предоставление единовременной выплаты.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика