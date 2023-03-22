В Башкирии херсонцы подали заявки на получение жилищного сертификата

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на своей странице в социальных сетях информировал, что «принято 92 заявления, из них более половины – на предоставление жилищного сертификата». Он отметил, что 31 государственный жилищный сертификат на общую сумму 104 млн рублей уже выпущен.

«Дополнительно принято 31 положительное решение для выделения гражданам единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей, пишет Андрей Назаров. - Финансирует программу федеральный Фонд развития территорий. Средства дойдут до адресатов ориентировочно к концу марта 2023 года. Наша задача – обеспечить своевременную реализацию мероприятий Региональной программы по оказанию мер государственной поддержки жителям Херсона и части Херсонской области. Это позволит вынужденным переселенцам скорее обрести подходящее жилье и сделает их жизнь комфортнее».

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин на заседании правительства заметил, что в Управление по реализации жилищных программ поступило от херсонцев 49 заявлений для предоставления государственного жилищного сертификата и 43 заявления на предоставление единовременной выплаты.