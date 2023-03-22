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Сегодня, 16:12

Дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» представили продукцию на выставке «Агрокомплекс»

Предприятия предлагают широкую линейку собственных изделий и новинки компаний, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» представили продукцию на выставке «Агрокомплекс»
Дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» представили продукцию на выставке «Агрокомплекс»

Семь участников проекта из разных муниципалитетов представили мёд, продукцию пчеловодства, чай, травяные сборы, сиропы, бальзамы, ремесленный хлеб из биомуки на закваске, замороженные полуфабрикаты,  молочную продукцию, сувенирные пряники, плодоовощную консервацию и соки собственного производства.

- Выставочные мероприятия стимулируют развитие отрасли, помогая создать плодотворную среду для продвижения республиканских предприятий и привлечения целевой аудитории, - отметил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

Напомним, 33-я международная специализированная выставка «Агрокомплекс — 2023» проходит в Уфе с 21 по 24 марта.

Автор:Марат АМИНЕВ
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