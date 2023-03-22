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Башкирия увеличила экспорт в Монголию

Башкирия увеличила экспорт в Монголию Объем экспорта республиканской продукции в Монголию за 2022 год увеличился на 50,3% по сравнению с предыдущим годом.

Башкирия увеличила экспорт в Монголию
Башкирия увеличила экспорт в Монголию

«Внешнеторговый оборот Башкортостана и Монголии за предыдущий год состоял исключительно из экспорта в Монголию минеральной продукции, изделий из камня и гипса, продукции химической промышленности, продовольственных товаров и древесины, – сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. – Мы видим большой потенциал для роста взаимного товарооборота и в связи с этим организовали бизнес-миссию предприятий Башкортостана в Монголию.

В правительстве РБ сообщили, что бизнес-миссия РБ в Монголию в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»состоится с 22 по 24 марта.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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