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Сегодня, 15:00

Башкирия получила 144 миллиарда из федерального бюджета

По итогам 2022 года республика заняла седьмое место в стране по объему безвозмездных поступлений в региональный бюджет.

Башкирия получила 144 миллиарда из федерального бюджета
Башкирия получила 144 миллиарда из федерального бюджета

В прошлом году в республику из федерального бюджета поступило почти 98 млрд рублей, – сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. – Плюсом к этой сумме добавляется еще 46,5 млрд рублей, которые поступили напрямую предприятиям и учреждениям региона, минуя бюджетную систему.

Между тем, по данным правительства республики, в этом году Башкирия направила 93 заявки на привлечение федеральных средств на общую сумму 76,5 млрд рублей. Из них уже одобрены 72 заявки на сумму 53,3 млрд рублей.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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