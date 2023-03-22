Башкирия получила 144 миллиарда из федерального бюджета

В прошлом году в республику из федерального бюджета поступило почти 98 млрд рублей, – сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. – Плюсом к этой сумме добавляется еще 46,5 млрд рублей, которые поступили напрямую предприятиям и учреждениям региона, минуя бюджетную систему.

Между тем, по данным правительства республики, в этом году Башкирия направила 93 заявки на привлечение федеральных средств на общую сумму 76,5 млрд рублей. Из них уже одобрены 72 заявки на сумму 53,3 млрд рублей.

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