Аграриев Башкирии поддержали почти на три миллиарда

С 2019-2022 годы общий объем господдержки малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе Бакшкирии составила 2 млрд 856 млн рублей. Из них более 1,1 млрд были выделены в рамках соответствующего нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Между тем, на Агропромышленном форуме в Уфе рассказали о том, как в последние четыре года развивалось сельское хозяйство в республике.

«За 4 года реализации нацпроекта в республике создано 233 новых фермерских хозяйства, оказано более 12 тысяч консультационных услуг, в потребительскую кооперацию вовлечены свыше 7,8 тыс. участников, – сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Развитие фермерства важный фактор для республиканского АПК, только по итогам 2022 года региональными фермерами произведено 36% зерна, 24% сахарной свеклы, 80% овощей защищенного грунта, порядка 12% молока и 6% мяса».

Фото автора.