+2 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 18:02

Аграриев Башкирии поддержали почти на три миллиарда

Господдержка малых и средних сельхозпредпринимателей республики за 4 года превысила 2,8 млрд рублей.

Аграриев Башкирии поддержали почти на три миллиарда
Аграриев Башкирии поддержали почти на три миллиарда

С 2019-2022 годы общий объем господдержки малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе Бакшкирии составила 2 млрд 856 млн рублей. Из них более 1,1  млрд были выделены в рамках соответствующего нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Между тем, на Агропромышленном форуме в Уфе рассказали о том, как в последние четыре года развивалось сельское хозяйство в республике.

«За 4 года реализации нацпроекта в республике создано 233 новых фермерских хозяйства, оказано более 12 тысяч консультационных услуг, в потребительскую кооперацию вовлечены свыше 7,8 тыс. участников, – сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Развитие фермерства важный фактор для республиканского АПК, только по итогам 2022 года региональными фермерами произведено 36% зерна, 24% сахарной свеклы, 80% овощей защищенного грунта, порядка 12% молока и 6% мяса».

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика