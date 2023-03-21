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Сегодня, 20:20

Башкирия намерена экспортировать в Иран растительное масло и зерно

Определены два ключевых направления сотрудничества между Башкирией и Ираном в сфере агропродукции. Это растительное масло и зерно, которые республика планирует поставлять своему партнеру в Передней Азии, рассказал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в беседе с «Интерфаксом».

Башкирия намерена экспортировать в Иран растительное масло и зерно
Башкирия намерена экспортировать в Иран растительное масло и зерно

В настоящее время ведутся переговоры по механизмам оплаты, при этом Башкирия готова поставлять в Иран до 100 тысяч тонн масла, уточнил Андрей Назаров. Речь идет о подсолнечном и рапсовом масле, а также ячмене.

Премьер-министр отметил, что сейчас нужно грамотно выстроить логистику, чтобы поставлять сельхозпродукцию кратчайшим путем. Лучшим решением был бы порт в Агидели — проект, который обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина с главой республики Радием Хабировым в Уфе 13 января нынешнего года. Но порт пока не работает. Создание портовой особой экономической зоны в городе Агидель руководство региона продвигает с 2008 года, напомнил Андрей Назаров. Кроме портовой зоны, проект предусматривает восстановление грузового речного порта и реконструкцию железной дороги Агидель — Нефтекамск. Подать заявку в Минэкономразвития России на создание портовой ОЭЗ предстоит до конца 2023 года.

«Наладив сотрудничество с Ираном, мы облегчаем выход нашей продукции на рынки Афганистана, Ирака и Пакистана», — подчеркнул премьер-министр республики.

Фото из открытых источников.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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