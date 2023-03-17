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Вчера, 16:24

В Уфе обсудили проблемы обеспечения оборонной отрасли квалифицированными кадрами

Обеспечение кадрами оборонно-промышленных предприятий региона обсудили на совещании у главного федерального инспектора в Уфе, сообщает его пресс-служба.

В Уфе обсудили проблемы обеспечения оборонной отрасли квалифицированными кадрами
В Уфе обсудили проблемы обеспечения оборонной отрасли квалифицированными кадрами

«Оборонно-промышленный комплекс занимает центральное место в обеспечении национальной безопасности страны, - отметил главный федеральный инспектор Алексей Касьянов. - Президент России поставил перед регионами значимую и масштабную задачу – наращивание мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса, а это невозможно без квалифицированных кадров, инженеров, рабочих.

По словам Алексея Касьянова, в Башкирии работают 56 предприятий ОПК. Общая численность персонала - около 70 тыс. человек. Однако, как он отметил, сегодня на рынке труда республики есть существенный дефицит технических, инженерных специалистов.

«Университетам и промышленным предприятиям необходимо усилить взаимодействие для оперативного решения данной проблемы», - заметил Алексей Касьянов.

На заседании рассмотрели всевозможные меры по улучшению ситуации кадрового обеспечения промышленников – целевое обучение, ресурсы республиканских и федеральных интернет-платформ, практики и образовательные программы других регионов и отраслей. Главный федеральный инспектор представил участникам совещания разработанный аппаратом полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова проект модели организации работы в сфере обеспечения кадровой потребности предприятий ОПК. В основе документа - оптимальная схема взаимодействия заинтересованных участников процесса, а также комплекс мер по решению кадрового вопроса на предприятиях.

Фото: пресс-служба ГФИ в РБ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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