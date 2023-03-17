В Иглинском районе Башкирии открыли роботизированную доильную установку

Фермер приобрел роботизированную установку отечественного производства на лизинговые средства в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" и планирует окупить вложения в кратчайшие сроки. Один такой робот может доить до 70 голов в сутки. Весь процесс автоматизирован. Иван Мизюк к имеющимся 250 головам КРС в этом году планирует приобрести еще 70 голов нетелей. Он в 2016 году получил грант в сумме более 5 млн руб на приобретение техники и модернизацию животноводческой фермы.

Напомним, национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" был инициирован президентом страны Владимиром Путиным.

Хозяйство Ивана Мизюка стало пятым в республике, где установлены доильные роботы.