Работу по восстановлению прав обманутых дольщиков в Башкирии признали эффективной

По поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова на совещании рассмотрели вопросы жилищного строительства, реализации в регионе федерального проекта «Экология», а также подведены итоги контрольного надзора за прошлый год в отношении субъектов предпринимательской деятельности.

Главный федеральный инспектор Алексей Касьянов назвал работу правительства республики по восстановлению рынка долевого строительства эффективной - за прошлый год число проблемных домов сократилось в 2,7 раза, более 2,6 тысяч жителей республики получили ключи от квартир или денежные компенсации.

Впрочем Алексей Касьянов признал, что несмотря на положительную динамику, число участников долевого строительства, чьи права еще предстоит восстановить, все еще остается значительным.

- Нужно предпринять все усилия, чтобы проблемных объектов в республике к концу 2023 года не осталось,- подчеркнул Алексей Касьянов. К этому сроку президент Российской Федерации поручил регионам обеспечить завершение всего начатого в стране строительства и не создавать появления новых обманутых дольщиков.