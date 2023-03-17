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Вчера, 13:27

На агропромышленном форуме в Уфе ожидается рекордное количество посетителей

В рамках форума состоится открытие двух сборочных производств, сообщает пресс-служба правительства РБ.

На агропромышленном форуме в Уфе ожидается рекордное количество посетителей
На агропромышленном форуме в Уфе ожидается рекордное количество посетителей

– Выставка "Агрокомплекс - 2023", агропромышленный форум в этом году пользуются невероятной популярностью, выставочные площади на ВДНХ-Экспо закончились ещё два месяца назад, несмотря на то, что в этом году они увеличены до беспрецедентных 17,6 тысяч квадратных метров, – сказала генеральной директор «Башкирской выставочной компании Альбина Кильдигулова.

На форуме ожидается около 20 тысяч посетителей, подтвердили свое участие 13 министров других регионов. Будет представлено 340 компаний, 37 регионов России, а также делегации Беларуси, Китая, Южной Кореи и Кыргызстана. На открытой площади будут располагаться 180 единиц сельхозтехники. В рамках выставки запланировано 25 мероприятий, около 8 конкурсов.

Во время торжественного открытия выставки состоится запуск участка совместного сборочного производства гусеничных тракторов «Фермер РБ-2103» совместно с Мозырским машиностроительным заводом Республики Беларусь и открытие цеха для окончательной сборки самоходных косилок «Чулпан100» (Стерлитамакский район).

Автор:Марат АМИНЕВ
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