На агропромышленном форуме в Уфе ожидается рекордное количество посетителей

– Выставка "Агрокомплекс - 2023", агропромышленный форум в этом году пользуются невероятной популярностью, выставочные площади на ВДНХ-Экспо закончились ещё два месяца назад, несмотря на то, что в этом году они увеличены до беспрецедентных 17,6 тысяч квадратных метров, – сказала генеральной директор «Башкирской выставочной компании Альбина Кильдигулова.

На форуме ожидается около 20 тысяч посетителей, подтвердили свое участие 13 министров других регионов. Будет представлено 340 компаний, 37 регионов России, а также делегации Беларуси, Китая, Южной Кореи и Кыргызстана. На открытой площади будут располагаться 180 единиц сельхозтехники. В рамках выставки запланировано 25 мероприятий, около 8 конкурсов.

Во время торжественного открытия выставки состоится запуск участка совместного сборочного производства гусеничных тракторов «Фермер РБ-2103» совместно с Мозырским машиностроительным заводом Республики Беларусь и открытие цеха для окончательной сборки самоходных косилок «Чулпан100» (Стерлитамакский район).