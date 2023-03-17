Два объекта придорожного сервиса построят в Куюргазинском районе Башкирии

- Вопрос развития придорожного сервиса очень важен, - подчеркнул министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев. - Ведь мы обязаны обеспечить качественным сервисом не только наших жителей, но и тот транзитный туристический поток, который проезжает по территории республики. Здесь его реализуют два серьезных инвестора.

По его словам, проект компании «Лесагротранс» с общим объемом инвестиций 51,5 млн рублей включает роботизированную автомойку, стоянку, кафе, мотель и даже молельный дом. Рядом расположится и детская площадка. Социальный эффект от проекта заключается в создании 16 новых рабочих мест.

Второй инвестор – ООО «Анжедор» собирается построить многофункциональный комплекс на федеральной трассе Р-240. В нем предполагается АЗС, АГЗС, шинный центр с шиномонтажем, электрозарядная станция, кафе, магазин по розливу моторного масла. Объем инвестиций составит более 100 млн рублей. Количество рабочих мест – более 40.

Представитель компании отметил, что планирует реализовать проект к концу этого года. Аналогичные объекты он строит на трассах в Благоварском, Благовещенском, Белорецком и Буздякском районах республики.

Третий инвестор заявил о намерении построить гостиницы с кафе и стоянкой на дороге районного значения. Он планирует вложить около 20 млн рублей и создать 15 рабочих мест.

Напомним, что инвестпроекты по строительству (модернизации) объектов придорожного сервиса могут войти в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан при объеме инвестиций: от 50 млн рублей для проектов, планируемых к реализации вдоль федеральных автодорог, от 20 млн рублей - для проектов вдоль дорог регионального, межмуниципального и местного значений, от 10 млн рублей для инвестпроектов, реализуемых на территориях районов северо-востока и Зауралья, а также на территориях геопарков «Янган-Тау» и «Торатау».

Если проект предполагает создание не менее 15 рабочих мест, инвестор вправе претендовать на получение земельного участка в аренду без проведения торгов. Существенной мерой поддержки является субсидия на возмещение части затрат на строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры – в размере до 30 млн рублей, но не более 50% понесенных затрат для проектов вдоль федеральных автодорог, и 70% затрат для проектов вдоль дорог регионального, межмуниципального и местного значений.

В настоящее время в проработке у министерства торговли и услуг Башкирии инициативы 97 инвесторов с заявленным общим объемом инвестиций более 12 млрд рублей.

Фото пресс-службы правительства РБ.