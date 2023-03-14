В Башкирии вырос несырьевой экспорт

Как отметил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, такой экспорт сейчас составляет почти 66 процентов от всех зарубежных продаж. Отраслевыми лидерами здесь стала химическая и машиностроительная продукция, в сумме на их долю пришлось половина всего объема поставок за рубеж. Практически в полтора раза вырос экспорт текстиля и обуви.

В правительстве республики считают, что залогом успеха стала широкая система мер поддержки компаний, выходящих на внешний рынок. В частности, Башкирия стала первым регионом страны, где был внедрен механизм поддержки несырьевого экспорта в части возмещения затрат экспортеров. Субсидируется часть затрат на транспортные расходы, на получение международного сертификата, реализуется «экспортный кэшбэк». Только в прошлом году из бюджета Башкирии на эти цели было выделено 85 млн рублей.