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Вчера, 17:53

В Башкирии вырос несырьевой экспорт

В Башкирии экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2022 году увеличился на 6,7% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщала пресс-служба правительства республики.

В Башкирии вырос несырьевой экспорт
В Башкирии вырос несырьевой экспорт

Как отметил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, такой экспорт сейчас составляет почти 66 процентов от всех зарубежных продаж. Отраслевыми лидерами здесь стала химическая и машиностроительная продукция, в сумме на их долю пришлось половина всего объема поставок за рубеж. Практически в полтора раза вырос экспорт текстиля и обуви.

В правительстве республики считают, что залогом успеха стала широкая система мер поддержки компаний, выходящих на внешний рынок. В частности, Башкирия стала первым регионом страны, где был внедрен механизм поддержки несырьевого экспорта в части возмещения затрат экспортеров. Субсидируется часть затрат на транспортные расходы, на получение международного сертификата, реализуется «экспортный кэшбэк». Только в прошлом году из бюджета Башкирии на эти цели было выделено 85 млн рублей.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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