В Башкирии стали известны лучшие хозяйства по производству молока

Сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства за январь-февраль произвели более 120 тысяч тонн товарного молока. 77 процентов объема получено в сельхозпредприятиях (102,3 % к уровню прошлого года). Молочный рейтинг по продуктивности коров к 1 марта возглавили СПК колхоз «Герой» Чекмагушевского района, ООО АП им. Калинина Стерлитамакского района, ООО «СП Ашкадарский» Мелеузовского района, ООО ПЗ «Ленина» Дюртюлинского района, где средний надой на корову за день превышает 33 кг.

В пятерку лучших хозяйств по валовому производству молока вошли ООО МФ «Урожай» Аургазинского района, где валовый надой превысил 5,5 тысячи тонн, ООО «Северная Нива Башкирии» Ермекеевского района, ООО «СП Базы» Чекмагушевского района, ООО АП имени Калинина Стерлитамакского района и ООО СП «Ашкадарский» Мелеузовского района. Среди операторов машинного доения коров лучшей за два месяца стала Надежда Николайчева из СПК к-з «Герой» Чекмагушевского района. Следом идут Ильзида Габдрахманова из ООО «Агрофирма Байрамгул» Учалинского района и Людмила Утяева из ООО СП «Ашкадарский» Мелеузовского района, а также Альфира Валиева и Альмира Гатауллина из ООО ПЗ «Ленина» из Дюртюлинского района. Все они надоили за месяц более 2 тонн молока на корову.

В пятерке лучших муниципалитетов с большим отрывом лидирует Чекмагушевский район.