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Вчера, 17:59

Салаватский катализаторный завод получил льготный заем

Предприятие получило льготный заем Федерального Фонда развития промышленности почти на 500 млн рублей.

Салаватский катализаторный завод получил льготный заем
Салаватский катализаторный завод получил льготный заем

Сумма выделена для запуска производства композитных катализаторов, сообщает пресс-служба правительства РБ. Заем выдан по программе «Проекты развития» сроком на 5 лет. Мощность нового производства составляет 2500 тонн в год с созданием 60 рабочих мест.

 «Предприятие активно пользуется нашими мерами поддержки, и это не только займы ФРП, но и такой действенный инструмент как реализация инвестиционных проектов, – сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев. – Около полумиллиарда рублей инвестор направил на организацию производства порошкового силикагеля, он нужен для шинной, резинотехнической, фармацевтической отраслей. Республика поддержала инвестпроект налоговыми преференциями. Что касается нового производства композитных катализаторов, то здесь общий бюджет проекта составляет 1,1 млрд рублей, из которых 499,6 млн рублей предоставил наш Фонд развития промышленности. Что крайне важно, уровень локализации производства составит 100%, при реализации проекта планируется использовать только российское сырье».

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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