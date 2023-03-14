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Экономика
Вчера, 09:21

Экономический и инвестиционный потенциал Башкирии презентовали в Иране

Вчера, 13 марта, в Тегеране в рамках визита официальной делегации Башкирии в Исламскую Республику Иран состоялась презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба главы РБ и руководитель республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Экономический и инвестиционный потенциал Башкирии презентовали в Иране
Экономический и инвестиционный потенциал Башкирии презентовали в Иране

- Завершаем работу нашей делегации в Иране презентацией делового потенциала нашей республики, - написал Радий Хабиров. – Прошел ряд встреч на высшем уровне, провели переговоры представители бизнеса обеих сторон. Считаю, что за два дня командировки мы добились многого. Нашу задачу – открыть Иран для Башкортостана и Башкортостан для Ирана – начали успешно выполнять. Мы увидели заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве со стороны иранских коллег и абсолютно уверены, что нужны друг другу.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров выступил с подробной презентацией. Он подчеркнул, что по качеству деловой среды и уровню комфорта предпринимательской деятельности Башкортостан входит в число регионов-лидеров России. Обратив внимание иранских коллег на то, что экономика региона – многоотраслевая, с высоким уровнем диверсификации. Особо остановился на территории опережающего социально-экономического развития, особой экономической зоне «Алга», рассказал о широком перечне мер поддержки инвестпроектов.

Затем состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Башкортостана и Ирана и Ирано-Российской торговой палатой, а также между предприятием «Кроношпан Башкортостан» и компанией «Тарх Ва Чуб Намира».

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ближайших практических шагах по взаимодействию с Ираном.

– Это и товарообмен, и совместные инвестиции, и туризм, и культурное, научное сотрудничество, - сказал он. - Буквально перед презентацией мы встречались с компанией, готовой выполнять прямой рейс из Уфы в Тегеран. Ведь россияне ещё очень плохо представляют, что такое Иран. На самом деле, это интересная страна, которая живёт своей жизнью и довольно активно развивается, несмотря на западные санкции. Здесь одна из древнейших цивилизаций, много достопримечательностей, очень красивая природа. Иран имеет выход к Персидскому заливу с протяжённым побережьем. Это хорошее направление для путешествий. Планируем, что первый самолёт из Уфы в Тегеран отправится в мае этого года.

По словам главы республики, к 1 апреля будет готов подробный план работы для содействия международной кооперации и привлечения инвестиций. Уже в мае этого года планируется открыть прямые авиарейсы из Уфы в Тегеран. В это время делегация из Ирана приедет в Уфу для участия в выставке «Газ. Нефть. Технологии». А представители Башкирии посетят экспозицию Iran Oil Show. В преддверии Дня Республики готовы провести Дни Ирана в Башкортостане.

В ходе визита башкирская делегация провела более ста переговоров с руководителями иранских предприятий.

Заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммад Мусави выразил готовность сотрудничества с Башкортостаном  в нефтегазовом секторе, поставках медицинского оборудования, агропромышленном комплексе.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Иране Алексей Дедов высоко оценил уровень сотрудничества обеих стран.

– Один из приоритетов наших отношений в современный период – развитие межрегиональных связей, - подчеркнул он. - Башкортостан входит в число наиболее экономически развитых регионов России. Уверен, что визит делегации Башкортостана в Иран придаст мощный импульс установлению долгосрочных взаимовыгодных отношений.

Фото пресс-службы главы РБ.

Экономический и инвестиционный потенциал Башкирии презентовали в Иране
Экономический и инвестиционный потенциал Башкирии презентовали в Иране
Экономический и инвестиционный потенциал Башкирии презентовали в Иране
Экономический и инвестиционный потенциал Башкирии презентовали в Иране
Экономический и инвестиционный потенциал Башкирии презентовали в Иране
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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