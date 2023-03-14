Андрей Назаров: Направлений для сотрудничества с Ираном много

Он назвал его очень результативным. «Возвращаемся не просто с идейными наработками, а уже с четким пониманием формата и содержания сотрудничества», - подчеркнул премьер.

Андрей Назаров очертил круг интересов, по которым может развиваться взаимовыгодное сотрудничество. «Направлений, по которым мы можем развивать партнерские отношения с Ираном, много. Назову лишь некоторые из них», - пишет премьер.

Он привел пример производства нефтегазового оборудования, на котором специализируется более 20 предприятий региона. Все они, по мнению премьера, планируют тесно работать с иранскими компаниями.

Не обошел внимание Андрей Назаров и производство авиационной, автомобильной и спецтехники. «Наши промышленные флагманы — УМПО, «Автонормаль», «Автокомплект», «НефАЗ» и другие — готовы выстраивать плотное партнёрство», - уверен он.

Есть наработки, интересные обеим сторонам и в лесопромышленном комплексе, агропромышленной отрасли, инновационных отраслях. «Мы планируем наладить серийный выпуск беспилотных авиационных систем, а у Ирана есть выдающиеся достижения в разработке и производстве многих типов «беспилотников». Предложили организовать крупноузловую сборку иранских БПЛА с последующей локализацией производства у нас», - поделился перспективами Андрей Назаров.

Есть потенциал и в туризме, а также в образовании и науке. «Наработки по сотрудничеству в этой сфере у вузов и научных организаций Башкортостана уже есть, - пишет премьер. - Уверен, что создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня и запуск Межвузовского студенческого кампуса послужат импульсом для расширения партнерства».