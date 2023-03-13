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Сегодня, 16:43

Башкирия определится с иранскими провинциями для перспективного сотрудничества

Глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Исламской Республике Иран Алексеем Дедовым и российским торговым представителем в Иране Рустамом Жиганшиным обсудил круг перспективных партнеров для экономического сотрудничества, сообщает его пресс-служба.

Башкирия определится с иранскими провинциями для перспективного сотрудничества
Башкирия определится с иранскими провинциями для перспективного сотрудничества

Алексей Дедов отметил, что региональный аспект взаимоотношений играет очень важную роль в развитии связей между Россией и Ираном. «Сейчас определяется примерная география территорий, с которыми будет сотрудничать Башкортостан. В их числе – провинция Меркези, которая обладает солидным промышленным и научным потенциалом», - сказал он на встрече.

– Мы очень довольны, что у нас неплохо идут деловые контакты, - подчеркнул Радий Хабиров. - Я надеюсь, что нашли здесь ещё одну точку роста для экспорта, импорта, взаимодействия, в том числе туристического.

Радий Хабиров поручил правительству Башкортостана по итогам официального визита в Иран подготовить «дорожную карту» по укреплению сотрудничества в различных сферах. По его инициативе стороны сформируют совместную рабочую группу для координации взаимодействия.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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