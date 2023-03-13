Радий Хабиров: Поездка в Иран проходит по-деловому чётко

Глава региона отметил в своем посте, что в зарубежных поездках и поисках партнёров для республики «большую помощь нам оказывают посольства России и торговые представительства нашей страны».

«Сегодня в Тегеране встретились с Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Иране Алексеем Юрьевичем Дедовым и торговым представителем России в Иране Рустамом Хайдеровичем Жиганшиным, - написал Радий Хабиров. - Я поблагодарил команду посольства за помощь, наша поездка проходит по-деловому чётко».

Фото: социальные сети Радия Хабирова.